Vidente que previu pandemia dois anos do primeiro caso ser confirmado faz previsão para 2021

O vidente, hipnoterapeuta e astrólogo inglês Nicolás Aujula ficou famoso por ter acertado a sua previsão, feitas há dois anos, sobre o início da pandemia da Covid-19.

Segundo o Clarín, o inglês de 35 anos – que também realiza terapias de regressão a vidas passadas – falou sobre a chegada da doença antes que fossem conhecidos os primeiros casos de infecção.

O médium inglês afirma que recebe visões de futuro ora "muito literais", ora muito "simbólicas" (ou seja: que precisam de um profundo exercício de interpretação). Em uma entrevista recente, ele declarou:

"Uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito este ano é sobre o coronavírus. Tenho visões de que isso vai se estabilizar após o ano novo. Na primavera (no hemisfério norte), as taxas de infecção já estarão sob controle."

Na mesma entrevista, Aujula comentou a sua previsão sobre a derrota de Trump: "A eleição dos Estados Unidos foi obviamente muito equilibrada, então foi surreal ver a minha visão se concretizando quando Joe Biden finalmente assumiu a liderança."