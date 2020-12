Foto de dois pinguins viúvos abraçados ganha concurso mundial de fotografia

Uma foto de dois pinguins viúvos se abraçando foi a vencedora do ‘Ocean Photograph Awards 2020’. O concurso é promovido anualmente pela revista inglesa Oceanographic.

A foto, tirada por Tobias Baumgaertner em Melbourne, na Austrália, parece mostrar as duas aves se consolando. É uma imagem triste e bonita, ao mesmo tempo.

Reprodução / Instagram / Tobias Baumgaertner

"Um voluntário se aproximou de mim e me disse que a branca era uma senhora idosa que havia perdido seu parceiro e, aparentemente, o mesmo aconteceu com o homem mais jovem à esquerda." – Escreveu Baumgaertner em sua conta no Instagram.

"Desde então, eles se encontram regularmente, consolando um ao outro e ficando juntos por horas observando as luzes dançantes da cidade próxima."

O fotógrafo afirmou ter passado três noites com a colônia de pingüins antes de conseguir tirar a foto. Linda, não?