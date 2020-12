Vídeo: mulheres disputam último PC5 da loja a socos

Quem pensa que a época de Natal traz à tona o que há de melhor na natureza humana está redondamente enganado.

Prova disso foi o vídeo gravado por um cliente de um supermercado em uma cidade da Carolina do Norte, onde duas mulheres disputavam o último aparelho de Play Station 5 (PS5) na loja.

Inicialmente as duas mulheres trocam insultos, mas de repente uma salta e agarra o cabelo da outra e elas rolam no chão trocando socos. No final, uma delas fica desacordada no chão. As informações são do site TMZ.

O baixo estoque dos PS5 nas lojas está fazendo com que o aparelho seja vendido por até o dobro do preço.

