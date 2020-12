Passageiro morre de covid-19 em vôo e passageiros entram em pânico

Os passageiros do vôo da United Airlines que partiu de Orlando, nos Estados Unidos, com destino a Los Angeles, viveram momentos de terror na última segunda-feira quando um passageiro começou a passar mal com sintomas de covid-19 e morreu durante a viagem.

De acordo com os passageiros, o homem começou a tremer e a suar frio, com dificuldade para respirar, mesmo antes do avião deixar o solo. Quando o avião partiu, sem estado de saúde piorou rapidamente.

Um paramédico que estava no vôo foi chamado para tentar ajudar o paciente, que já estava ficando azulado devido à dificuldade respiratória, e passou a fazer manobra de reanimação cardiorrespiratória (RCP), enquanto o piloto desviava da rota e fazia um pouso de emergência em Nova Orleans.

Assim que o avião pousou, uma equipe de emergência entrou na nave para socorrê-lo, mas ele tinha morrido momentos antes da aterrissagem.

De acordo com sua esposa, seu marido vinha apresentando sintomas como perda do paladar e do olfato desde a semana passada, e já tinha um exame marcado assim que chegasse em Los Angeles.

A Companhia aérea disse que o passageiro mentiu durante o check-in, ao informar que não sentia nenhum dos sintomas associados à covid-19.

Todos os passageiros do voo foram notificados para realizarem exame de covid-19.