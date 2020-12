Homem provoca insistentemente leão na Índia e escapa por pouco de ataque brutal; vídeo

Um vídeo compartilhado no Twitter pelo jornal Times of India registra uma situação que poderia terminar em um acidente fatal. Nas imagens, que estão repercutindo entre os internautas, é possível ver que um homem tenta de todas as formas registrar um leão que está tomando sol em Rajkot, cidade na Índia.

Ao analisar a gravação, pode-se perceber que o felino está sentado tranquilamente quando o homem o provoca para chamar sua atenção. Ele só não contava que o animal tentaria atacá-lo. Separados por uma parede de pedras, o indivíduo que não teve a identidade revelada insiste em tentar filmar o leão.

Por sorte, mesmo tendo protagonizado o fato que alguns consideraram como imprudente, segundo aponta o site Depor, o homem não ficou ferido.

Após ter conhecimento do vídeo, o Departamento Florestal Indiano emitiu um alerta dizendo que irá processar o indivíduo responsável pela gravação, assim que ele for identificado. Ele será indiciado por violar a Lei de Proteção à Vida Selvagem.

Quer ver como foi este momento? Assista a seguir ao vídeo divulgado no Twitter.

Watch: Close shave for man after being chased away by an angry lion in #Rajkot #GirLion pic.twitter.com/vlpfBSL7SX

— TOIRajkot (@TOIRajkot) December 18, 2020