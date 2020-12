Fotos: cachorrinho abandonado que buscou abrigo em berço de presépio é adotado

Um cachorrinho abandonado buscou abrigo em um presépio que estava sendo montado em uma praça. Segundo o Strambotic, o caso aconteceu na cidade de Inhuma, no Piauí. Na ausência de uma imagem do menino Jesus, o filhote se deitou em em seu berço, onde foi flagrado dormindo.

Una mujer pasa junto a un pesebre y nota un perrito friolento que duerme en su interior esto en #Brasil, lo adoptan pic.twitter.com/2ehfIvk6re — MtyFollow® (@MtyFollow) December 16, 2020

Nádia Rosângela passeava com o marido e o filho quando viu o ‘intruso’ no presépio: “Era uma cena muito cativante, principalmente para os cristãos. Outras pessoas se admiraram, tiraram fotos. Era uma imagem muito bonita, bela e pura.” – Declarou.

A mulher postou as fotos do momento nas redes sociais com o intuito de encontrar um lar para o cachorrinho. "Infelizmente, não pude ficar com ele porque já tenho três cães adotados e doze gatos." – Explicou. As imagens viralizaram e poucos dias depois foi confirmado que outra família da cidade o havia adotado.

O filhote foi batizado inicialmente com o nome de Jesus. Entretanto, ao descobrirem que era uma fêmea, mudaram o seu nome para Maria.