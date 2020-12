Sharknado: após tempestade, tubarão é visto nadando na enchente

Um enorme tubarão foi visto nadando em águas de enchente em um terreno atrás de uma casa em Queensland, na Austrália, após uma enorme tempestade atingir o litoral do país.

Um homem postou nas redes sociais a foto da barbatana do tubarão se destacando as águas sujas no quintal dos fundos de onde mora.

A foto foi postada nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas, que comparam o evento ao filme Sharknado, onde um enorme furacão despeja centenas de tubarões sobre a cidade

'Como foi parar lá? Claramente Sharknado ', comentou em tom de brincadeira.

LEIA TAMBÉM:

A espécie em questão, segundo os especialistas, pode ser um tubarão-touro, espécie de natureza muito agressiva que está presente nos canais de água doce, estuários e rios que desembocam no mar, pois se adaptam bem à água doce e salobra. (Com Daily Mail)