Rihanna pede desculpas após usar texto sagrado do Islã em desfile de lingerie

Após causar muita polêmica em seu último desfile de moda, Rihanna decidiu pedir desculpas publicamente.

A diva pop despertou reações negativas nas redes por incluir 'Doom' em um momento em que as modelos vestiam apenas lingeries. A faixa da rapper francesa Coucou Chloe inclui um texto muçulmano conhecido como Hadith. Rihanna declarou que o uso da música foi "irresponsável" e um "erro honesto, mas descuidado."

Segundo a BBC, o Hadith é uma coleção de textos que teriam sido ditados pelo Profeta Maomé. Depois do Alcorão, o livro sagrado do Islã, os hadiths são vistos pelos muçulmanos como o que há de mais importante a ser lido. O verso árabe usado na música é parte de um hadith sobre o Dia do Julgamento.

'Fenty', a marca de moda e de beleza de Rihanna já foi elogiada por seu compromisso com a diversidade. Entretanto, muçulmanos questionaram o uso da faixa quando o o desfile foi ao ar, na Amazon Prime.

A blogueira Hodhen Liaden é fã de Rihanna e de sua marca, mas sentiu que foi um erro a inclusão da música na apresentação: "O Islã não é uma estética, a religião não é uma estética." – Escreveu, em sua conta no Twitter.

Liaden não foi a única a se desapontar com a sua ídola. Arooj Aftab, também blogueira, declarou: "Quando eu vi aquele vídeo, me senti um pouco enjoada. Este é um hadith e foi colocado em uma música em que as mulheres estão dançando de lingerie.”

