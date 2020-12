Nascida com deformidade, pequena tartaruga ganha skate de dedo para se locomover

Helix, uma pequena tartaruga macho, nasceu com uma deformidade na coluna que a impedia de usar as patas traseiras, sendo condenada a ficar imóvel até sua morte.

Mas seu dono, Randy Betz, de Delaware, nos Estados Unidos, não se conformou com o destino de sua pequena amiga e resolveu adaptar um skate de dedo ao casco da tartaruga, uma espécie de cadeira de rodas adaptada, que devolveu a mobilidade a Helix.

Usando as patas dianteiras, ela passou a se locomover para se alimentar e virou uma estrela no Instagram, com mais de 120 seguidores.

Mas o legado da pequena tartaruga continua, com os criadores da conta arrecadando dinheiro para que crianças com problemas semelhantes também tenham suas ‘rodas’ para se locomoverem e divulgando iniciativas de pessoas que também lutam com problemas de mobilidade. (Com NY Post)