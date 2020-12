Novo estudo conclui que comer um abacate ao dia ajuda a reduzir o colesterol ruim

O abacate é um dos alimentos mais populares do mundo graças à sua versatilidade: na torrada, na salada, no guacamole… São muitas as formas de consumir o fruto do abacateiro.

Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, decidiram investigar os benefícios do alimento à nossa saúde. Segundo o 24 Horas

Após uma análise dos resultados, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate possui uma grande quantidade de ácidos graxos monoinsaturados, além de ser uma grande fonte de antioxidantes e polifenóis.

Os antioxidantes ali presentes são capazes de reduzir o colesterol ‘ruim’ (LDL), contra o qual muitas pessoas lutam, inclusive com medicamentos. Para chegar a essa conclusão, 45 pessoas com sobrepeso foram estudadas durante cinco semanas. Aqueles que comeram um abacate de tamanho médio por dia (136 gramas) conseguiram reduzir seus níveis do LDL.

Entretanto, o médico Edward Fisher, um dos autores do estudo, afirma que é preciso ter cuidado:

"Pelo que sabemos, o LDL é prejudicial às nossas artérias coronárias. As alterações nesse tipo de colesterol em quem come abacate sugere um bom caminho, mas não dá para afirmar que há diminuição do risco cardiovascular só por comer abacate. Ainda é necessário um estudo mais longo e detalhado.” – Admite.