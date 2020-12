Beyoncé envia flores para jovem fã com câncer no cérebro

No dia 26 de setembro de 2020, Lyric Chanel – uma jovem fã de Beyoncé que está lutando contra um câncer de cérebro – postou um vídeo com o arranjo de flores brancas que recebeu de sua ídola. O presente veio acompanhado de palavras gentis e encorajadoras da diva pop.

"Quando a 'Rainha Bey' te envia flores." – Escreveu a menina em seu Instagram, que já possui mais de 213 mil seguidores.

Segundo a People, o presente veio dias depois de Lyric compartilhar um vídeo antigo seu na rede social. As imagens – de quando ela ainda estava no pré-escolar – a mostram cantando o sucesso ‘Love On Top’, de Beyoncé. Em sua carta para Lyric, a diva pop afirmou ficar comovida em ver que a sua música a inspirou em sua batalha pela saúde.

“Fiquei tão emocionada ao ver como essa letra te inspirou, mas você também me inspirou. Mal posso esperar para conhecê-la um dia. E estou muito feliz por você já estar em casa com segurança. Você é uma sobrevivente. Deus abençoe, B." – Escreveu a cantora.