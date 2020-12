Vídeo: serpentes deslizam nas costas do paciente em massagem terapêutica

Um vídeo inusitado que mostra várias cobras rastejando sobre as costas de um homem deitado em uma mesa de uma clínica de estética chamou a atenção dos internautas.

Por incrível que pareça, as cobras são usadas para massagear as costas dos clientes, num ritual bastante exótico e, dizem, relaxante.

A massagem usa desde pequenas serpentes até uma enorme píton, que desliza suavemente pelo dorso do cliente. A terapeuta responsável disse que é o animal que decide o caminho que percorre, deslizando sobre as costas, pescoço ou se enrolando no pé do cliente, se preferir, e até hoje não teve nenhum acidente com as serpentes.

Esse tipo de massagem, de acordo com o site CBS New York, pode promover a liberação de endorfinas e oxitocina no corpo, os hormônios que contribuem produzem sensação de bem-estar.

Veja o vídeo do canal Russian Today: