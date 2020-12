R$ 310 mil: suíça de 20 anos leiloa sua virgindade para pagar dívida hospitalar

Uma mulher suíça está leiloando a sua virgindade para cobrir os gastos médicos que teve após um grave acidente de carro.

Segundo o Daily Star, a mulher de 20 anos identificada apenas como ‘Amanda’, sofreu os ferimentos aos 18, quando o carro em que estava caiu em um rio.

Como o acidente ocorreu fora da Suíça, seus gastos foram bem mais altos que o previsto. Entretanto, ela espera recuperar 50 mil euros (ou 310 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira) com a venda de sua virgindade.

“O acidente me fez perceber que a vida não pode ser planejada. A virgindade não tem mais o mesmo significado que antes. Não me importa com quem eu a perca. É a coisa certa para mim." – Declarou.

Para fazer seu anúncio, Amanda criou um site, onde é vista posando de calcinha. Ela afirma que está impossibilitada de trabalhar por causa do acidente de carro.

Apesar da prostituição ser legal na Suíça, há uma preocupação do governo local com a tendência crescente de mulheres oferecendo sua virgindade em troca de dinheiro.