Momento de pânico: Tigre ataca treinador durante show de circo; vídeo

Embora esta prática receba diversas críticas, ao redor do mundo, em diversos países, animais ainda são utilizados como atrações em espetáculos circenses. E mesmo sendo, ao que se sabe, treinados, não são incomuns os registros em que os treinadores são atacados.

Em um vídeo compartilhado recentemente pelo site Daily Mail, um homem é atacado por um tigre durante um espetáculo de circo na cidade de Yuncheng, na China.

Nas imagens, que estão repercutindo na internet, é possível ver que o felino está em uma espécie de jaula, quando ataca de maneira surpresa o treinador.

Veja também:

A situação gera automaticamente pânico nos telespectadores que estão no local.

Para conter os ataques, três membros da equipe aparecem e inclusive um deles tenta utilizar uma vara.

De acordo com informações do Daily Mail, o homem teve somente ferimentos leves, isso porque o animal teve seus dentes removidos para que não ferisse as pessoas.

Um policial, de sobrenome Li, reforçou esta informação em uma entrevista: “O tigre não tinha dentes porque é um animal treinado", disse. “O goleiro não se alimentou bem hoje e derrubou o treinador no chão”, complementou.

A situação recebeu duras críticas de entidades protetoras de animais na internet.

Não há informações sobre a medida posteriormente adotada com o tigre.

Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube: