Vídeo registra momento impactante em que homem se arrisca para resgatar bola de golfe da cauda de crocodilo

Você teria coragem de se aproximar de um crocodilo sem nenhuma proteção entre vocês? E mais, tentar tocá-lo para recuperar um objeto?

Uma situação ocorrida recentemente no campo de golfe Coral Oaks, na Flórida, Estados Unidos, tem chamado a atenção de diversos internautas.

No vídeo, que já conta com milhares de visualizações, um homem é registrado não somente se aproximando, mas tentando recuperar uma bola de golfe que havia caído em cima da cauda de um crocodilo. As imagens foram compartilhadas pelo usuário do Facebook, Kyle Downes, no último dia 13 de dezembro.

Ao analisar a gravação, é possível ver que lentamente o homem que não foi identificado chega próximo ao animal e consegue recuperar o objeto. De toda forma, assustado ou incomodado com a situação, o réptil corre para a água.

O que fazer se encontrar um animal selvagem?

Vale ressaltar que embora este tipo de situação não seja comum no Brasil, sempre que avistar um animal selvagem, o indicado é não se aproximar e caso o identifique em uma zona de risco, contate imediatamente o serviço de proteção animal.

Confira a seguir as imagens divulgadas nas redes e que mostram o ocorrido.