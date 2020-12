Reforma revela que prédios foram construídos sobre estátua gigantesca na China; veja fotos

Durante anos, os residentes de um antigo bairro de Chongqing, no sudoeste da China, passaram por dois prédios de apartamentos construídos em uma encosta íngreme, sem perceber o que havia por baixo: uma escultura religiosa gigante esculpida na rocha.

Segundo a CNN, a imponente estátua – com cerca de 9 metros de altura e sem cabeça – foi escondida por uma espessa camada de papel alumínio e só foi descoberta durante as recentes reformas do complexo residencial.

Reprodução / Stringer / ChinaImages / Sipa USA

Desde a descoberta acidental, as fotos da escultura misteriosa sem cabeça se tornaram virais nas redes sociais chinesas, com ‘o Buda’ (como foi apelidada), gerando manchetes e despertando interesse imediato em sua história e origens.

Parcialmente coberta por musgo, a estátua representa uma pessoa sentada com os antebraços apoiados no colo e as mãos segurando o que parece ser uma pedra redonda. As dobras e alguns detalhes das roupas da figura também são visíveis.

De acordo com especialistas, a estátua foi construída durante a era republicana da China (1912-1949). Sua cabeça provavelmente foi destruída durante a década de 1950, e os prédios ao redor foram construídos na década de 1980.