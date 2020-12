Mulher joga cachorrinho de segundo andar de hotel e outro fato é descoberto; saiba mais

Uma mulher da Flórida, Estados Unidos, que estava em um hotel, foi presa recentemente após protagonizar uma situação que gerou revolta em diversas pessoas.

De acordo com informações do portal Orlando Sentinel, Allison Murphy, de 35 anos, ameaçava se jogar do segundo andar de um hotel, e devido a isso, a polícia foi acionada.

O fato aconteceu pouco tempo após os oficiais chegarem ao local. Eles bateram insistentemente na porta, até que a mulher apareceu, porém ao invés de se acalmar, Murphy, com um cachorro pastor alemão no colo, arremessa o animal do segundo andar do hotel localizado na 2992 W. International Speedway Boulevard.

Leia também:

Por sorte, mesmo com o susto, o animal caiu em pé e não sofreu nenhum ferimento grave. Ele foi acolhido por pessoas que estavam no local, até a chegada do serviço de proteção do Condado de Volusia.

Após um raio-x, foi descoberta uma agulha inserida na coxa direita do pastor alemão. Ela foi removida e agora o cachorro está se recuperando, sob observação.

Em relação à Allison, ela foi presa e enfrenta além de acusações por crueldade animal, sinalizações por resistência a oficial com violência.

Confira a seguir uma reportagem compartilhada no YouTube que mostra todo o ocorrido.