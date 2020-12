América Latina: Brasil agora é apenas o 10º país mais desenvolvido da região

O Brasil despencou 5 posições no relatório anual do PNUD sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Agora, os brasileiros amargam uma 84ª posição no ranking geral que mede a qualidade de vida dos países.

Na América Latina, o Brasil foi ultrapassado por Peru e Colômbia, países historicamente mais pobres que o nosso. Veja como ficou o top 10 da região em 2020:

1º Chile

2º Argentina

3º Uruguai

4º Panamá

5º Costa Rica

6º Cuba

7º México

8º Peru

9º Colômbia

10º Brasil