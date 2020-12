Vídeo que mostra homem levando susto ao tirar foto com uma das cobras mais venenosas do mundo se torna viral no Twitter

A protagonista da maioria dos registros de encantadores de serpentes tem como protagonista a cobra-rei, uma das maiores espécies de cobras venenosas do mundo que pode atingir até seis metros e consegue levantar um terço do seu corpo fora do chão, podendo olhar um adulto nos olhos.

Recentemente, um vídeo em que mostra como as pessoas podem temer a cobra-rei acabou se tornando viral. De acordo com o Times of India, a gravação da pegadinha feita com um turista rendeu comentários nas redes sociais.

First and last selfie with a king cobra 😵📱…..🐍 pic.twitter.com/b9E03tW9cN — 😎🤟Funny & Viral Videos 🇬🇧 (@Viralmemeguy) December 8, 2020

O medo do jovem no vídeo é totalmente compreendido, já que esta cobra encontrada em florestas tropicais e nas planícies da Índia, sul da China e sudeste da Ásia, possui um veneno que ao ser transmitido por uma mordida pode liberar neurotoxina suficiente para matar 20 pessoas.

