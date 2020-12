Vídeo impactante registra carro invadindo academia enquanto homem está em esteira; assista

Um vídeo compartilhado ontem (14) por um canal do YouTube registra um momento de tensão vivido por um homem que estava em uma academia. Na gravação, de pouco mais de 10 segundos, é possível ver que ele está em cima de uma esteira, quando é surpreendido pelo carro.

Não há informações de onde o fato aconteceu e nem o que ocasionou o impacto do veículo à janela da academia, contudo as imagens demonstram todo ocorrido.

No vídeo, pode-se notar ainda que ao deixar o carro, a mulher, que não teve a identidade revelada, faz um sinal com as mãos, demonstrando não entender o que havia acontecido.

Ao que se pode perceber, embora o susto, o homem que estava na esteira foi amparado e não sofreu nenhum ferimento grave, o mesmo pode-se dizer da mulher.

Veja a seguir o vídeo divulgado ontem no YouTube.