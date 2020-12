Mulher que postou vídeo decapitando um coruja é morta a tiros na Colômbia

Mileydis Aldana ficou conhecida na Colômbia por seus terríveis casos de abuso contra os animais.

Em junho de 2020, a mulher de 21 anos gravou um vídeo decapitando uma coruja. As imagens viralizaram, geraram indignação no país e renderam a ela o apelido de ‘a matadora de corujas’. Desde então, ela denunciou ameaças de morte em várias ocasiões.

Na tarde do dia 13 de dezembro, no município de Corozal, ela foi assassinada. Segundo o Clarín, dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam seis vezes. A polícia local está investigando o assassinato (ainda não foi confirmado se foi relacionado à morte dos animais).

No vídeo postado há alguns meses, Aldana aparecia segurando uma coruja viva. Pouco depois, entre sorrisos, ela mostrava a cabeça da ave com uma das mãos e o resto do corpo com a outra.

A gravação gerou uma onda de repúdio na Colômbia e levou a um processo contra a mulher por abuso animal.