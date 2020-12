Estudante de medicina que sonhava em ser famosa arranca o coração da mãe com uma faca de cozinha

Uma estudante de medicina arrancou o coração da própria mãe com uma faca de cozinha.

Segundo o The Sun, após o crime, Anna Leikovic, da Moldávia, que sonhava em ser famosa, lavou o sangue no chuveiro e saiu para um encontro com o seu namorado.

A mulher de 21 anos esfaqueou Praskovya Leikovic, de 40, dentro de casa. Ela teria arrancado o coração da mãe enquanto a mesma ainda estava viva, agonizando.

“É difícil de acreditar, mas ela cortou o coração da mãe no sentido mais literal da palavra.” – Escreveu um jornal local. Leikovic também arrancou outros órgãos internos de sua mãe, incluindo seus pulmões e intestinos.

VEJA MAIS:

◦ Fotos: designer cria embalagem apaixonante para marca de avelãs

◦ O doce veneno do escorpião: caçador vende cada grama da substância mortal por 50 mil reais

◦ Vídeo: policiais disfarçados de Papai Noel e de elfo prendem suspeitos de roubar carros

Anna Leikovic, que tem 9.400 seguidores no Instagram, compareceu ao tribunal um dia após o crime. Um vídeo mostrou a estudante de medicina deitada no banco dos réus, limpando as unhas.

Quando um jornalista gritou e perguntou se ela havia assassinado e mutilado sua mãe, Leikovic riu e respondeu 'adeus'.

Reprodução / The Sun / East 2 West

Reprodução / The Sun / East 2 West

Lyubov Yanak, porta-voz da polícia local declarou que "a detida é a principal suspeita." Ela acrescentou que ninguém mais estaria envolvido no assassinato brutal, mas "uma investigação completa é necessária para esclarecer o motivo do assassinato."

Praskovia teria voltado para casa depois de um trabalho na Alemanha. Entende-se que ela temia que sua filha estivesse usando drogas. Leikovic teria ficado violenta quando a mãe providenciou tratamento para ajudá-la.