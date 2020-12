Vídeo: policiais disfarçados de Papai Noel e de elfo prendem suspeitos de roubar carros

Dois policiais disfarçados de Papai Noel e de elfo prenderam dois suspeitos de roubar carros. Segundo a NBC, o caso aconteceu na cidade de Riverside, nos Estados Unidos.

A ação bizarra da polícia foi registrada em um vídeo, que logo ganhou as redes sociais. As imagens mostram o 'Papai Noel' atacando um suspeito (com direito a um grito de guerra "pega ele, Papai Noel!"), enquanto o 'elfo' mantém um outro homem sob a mira de sua arma. O terceiro integrante da quadrilha conseguiu escapar antes da chegada da dupla natalina.

Confira abaixo a gravação:

Two police officers, undercover as Santa Claus and an elf, helped arrest suspected car thieves outside a shopping centre in in Riverside, California.

