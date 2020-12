Vídeo mostra encontro bizarro com píton dentro do banheiro de restaurante; cobra estava prestes a cair do teto

Um restaurante de Phitsanulok, na Tailândia, foi o cenário de um encontro assustador de um homem com uma cobra píton de quase três metros.

De acordo com o The Sun, um homem chamado Nop Powin, foi surpreendido quando estava no banheiro do estabelecimento em que trabalha. Ele olhou para o teto e descobriu que a píton havia feito um buraco no teto e estava explorando o cômodo de alguma forma.

Huge python smashes through a toilet ceiling at a restaurant pic.twitter.com/7KMvFbgsUC — The Sun (@TheSun) December 14, 2020

Após a gravação, a píton se enrolou e voltou a desaparecer pelo buraco. Agora, Powin teme que o réptil volte a aparecer e que alguém termine machucado.

“Eu preciso que os apanhadores de cobras locais venham e encontrem, mas ninguém foi ainda. Estou com medo de que a cobra volte e me ataque”, explicou.

Python smashes through toilet ceiling at restaurant in Thailand https://t.co/O6fssBkA3y pic.twitter.com/ytZEKiDAxI — Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) December 13, 2020

Esta espécie é capaz de matar por sufocamento e engolir a vítima inteira. Por mais que sejam raros, existem relatos de que essa cobra já matou e se alimentou de humanos, especialmente em locais que seu habitat é destruído e suas fontes naturais de alimento são afetadas.

No início deste ano, um caso de ataque de píton surpreendeu a Indonésia. Um estudante foi estrangulado até a morte por esta cobra selvagem que caiu sobre ele enquanto caminhava próximo a uma cachoeira.

Os amigos do jovem chegaram a ouvir os gritos e também foram atacados ao tentar resgatá-lo, mas já era tarde de mais.

Confira mais vídeos que bombaram nas redes sociais:

Em 2018, um vídeo com imagens fortes do momento que o corpo de uma mulher, identificada como Wa Tiba, de 54 anos, é encontrado dentro do estômago de uma píton, também chocou as redes sociais. O caso também aconteceu na Indonésia.