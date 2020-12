Em busca da selfie perfeita, turista despenca de penhasco na Austrália

Uma turista despencou de 80 metros de altura no último sábado ao se aproximar demais da borda de um penhasco no Parque Nacional Grampians, na Austrália.

Rosy Lomba, de 38 anos, estava acompanhada pelo marido e dois filhos e ultrapassou as barreiras de segurança de um famoso mirante local para conseguir o melhor ângulo para uma selfie da paisagem.

Ela acabou tropeçando em uma pedra que estava na borda do precipício e mergulhou em um abismo equivalente a um prédio de 27 andares.

O serviço de emergência foi acionado, mas o socorro demorou quase seis horas para conseguir retirar o corpo do local.

O mirante Boroka, onde ocorreu o acidente, é muito famoso entre os turistas do parque por proporcionar a 'selfie perfeita', mas as autoridades locais já emitiram diversos alertas sobre os perigos do local. (Com NY Post)