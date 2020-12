Coronavírus: 75 infectados em asilo após visita de Papai Noel

Um Papai Noel espalhou mais que presentes em um asilo na cidade da Antuérpia, na Bélgica: ao menos 75 pessoas que estavam no local testaram positivo para a Covid-19 após a visita do bom velhinho.

Segundo o Strambotic, o próprio ‘Papai Noel’ foi o primeiro a cair doente após o dia de visitação. Em seguida, foi a vez dos 61 residentes idosos e 14 funcionários do asilo adoecerem.

"Foi feito com a melhor das intenções, mas deu errado." – Declarou Mol Wim Caeyers, prefeito da Antuérpia. “Um dia muito obscuro no asilo." – Continuou.

VEJA MAIS:

◦ Mulher pede bolo de aniversário com o rosto de Mariah Carey, mas põem o de Marie Curie

◦ Babá dá nuggets de frango para crianças vegetarianas e mãe ameaça processá-la|

◦ Covid-19: quatro leões testam positivo para a doença em zoológico na Espanha

"O contágio coloca uma enorme pressão mental sobre o homem que interpretou o Papai Noel, bem como sobre os organizadores e a equipe. Todos terão que contribuir na próxima semana para conter o surto." – Concluiu.

A equipe insistiu para que o Papai Noel – que supostamente era filho de um dos residentes – e todos os presentes no asilo usassem uma máscara. No entanto, as fotos do encontro mostraram que o protocolo de segurança não foi seguido.

A Bélgica, com 18 mil mortes, tem uma das maiores taxas de mortalidade por coronavírus da Europa e do mundo.