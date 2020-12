'Angelina Jolie zumbi' é condenada a dez anos de prisão

A estrela do Instagram conhecida como 'Angelina Jolie zumbi' vai passar 10 anos presa.

A iraniana Sahar Tabar, de 19 anos, ficou conhecida após postar selfies que mostravam a magreza cadavérica de seu rosto. Muitos viram as imagens como piada ou comentário social. Entretanto, no dia 5 de outubro de 2019, ela foi presa.

“Sahar Tabar tem apenas 19 anos. Sua piada a levou para a prisão.” – Postou a jornalista iraniana Masih Alinejad em sua conta no Twitter. “Sua mãe chora todos os dias para que sua filha inocente seja libertada. Querida Angelina Jolie! precisamos de sua voz aqui. Ajude-nos.” – Continuou.

Em um vídeo, Alinejad também convocou a atriz de Hollywood a fazer uma petição pela libertação de Tabar, acrescentando que “a República Islâmica tem uma história de atormentar mulheres. Precisamos estar unidas contra este apartheid de gênero.”

Segundo o Daily Mail, as acusações contra ela incluem blasfêmia, incitação à violência, obtenção de renda por meios inadequados e incentivo à corrupção de jovens.

Tabar, que sempre quis ser famosa, fez mais de 50 cirurgias plásticas para ficar parecida com a atriz vencedora do Oscar. Entretanto, ela confirmou que seu visual chocante foi alcançado principalmente por meio da edição das fotos no Photoshop.

“Isso é Photoshop e maquiagem. Cada vez que publico uma foto, pinto meu rosto de uma forma cada vez mais engraçada. É uma forma de se expressar, uma espécie de arte. Meus fãs sabem que este não é meu rosto verdadeiro.”