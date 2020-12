Menino tenta descer avenida sentado em skate, mas acaba arremessado; vídeo

Um vídeo compartilhado por um canal do YouTube registra um momento de tensão vivido por um menino. Nas imagens, que estão repercutindo e já contam com mais de 20 mil visualizações, o garoto é flagrado descendo uma avenida em alta velocidade sentado em seu skate.

Todo o ocorrido foi registrado pelo motorista de um veículo que vinha logo atrás e embora o fato seja um pouco inusitado, uma vez que não são frequentes as cenas em que pessoas são flagradas sentadas em um skate, tudo aparentemente está normal até que o inusitado acontece.

Veja também:

No vídeo, é possível ver que em um determinado momento, o menino perde o controle do skate e acaba subindo no acostamento e sendo arremessado.

Não há informações sobre o que aconteceu em seguida e nem em relação ao estado de saúde do garoto, porém como se pode notar, ele estava com equipamentos de segurança, o que deve ter ajudado a suavizar o impacto da queda.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.