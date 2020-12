Após incêndios: pequeno marsupial que estaria extinto reaparece na Austrália

Entre 2019 e 2020, os incêndios florestais na Austrália mataram 3 bilhões de animais.

O desastre natural causado pelo fogo fez desaparecer vários espécimes, mas, contra todas as probabilidades, alguns conseguiram sobreviver.

Segundo a T13, a ONG Kangaroo Island Land for Wildlife encontrou alguns dias atrás um pequeno marsupial que se acreditava estar extinto.

The status of the little pygmy possum (cercartetus lepidus) was unknown pre 2020 bushfires on #kangarooisland. With most of its habitat severely burnt we are happy to have detected the species for the first time since the fires in the largest unburnt patch #BushfireRecoveryAU pic.twitter.com/tSRjPunDZ8

