Vídeo registra lutas surpreendentes e brutais entre felinos e leões por comida e sobrevivência; assista

O reino animal é ainda uma surpresa para muitos e por ser um ambiente selvagem, nestas zonas vale “quase tudo” para sobreviver.

Você possivelmente já deve ter visto algum vídeo em que animais têm que lutar não somente para se manterem vivos, mas também para garantir suas refeições.

Compartilhado há alguns meses por um canal no YouTube, um vídeo que já conta com mais de 5 milhões de visualizações continua repercutindo e ganhando telespectadores, isso porque ele traz um compilado com imagens de embates surpreendentes entre felinos, principalmente leões, e crocodilos.

Além dos milhões de views, a gravação conta também com diversos comentários, dentre eles: “Adoro quando os leões batem no nariz do crocodilo com a pata” e “Achei que o leão fosse o rei dos animais, mas agora percebi que estava errado”.

Ficou curioso e quer ver como foram estas lutas? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

