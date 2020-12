Mãe de Lady Gaga conta tudo sobre a luta da filha contra a depressão

Cynthia Germanotta, mãe de Lady Gaga, afirma que gostaria de ter sabido antes que a filha estava deprimida. Entretanto, ela garante que ajudá-la a aprender a ser forte a ajudou a ser uma mãe melhor.

“Seus problemas começaram no ensino médio, com o bullying. Como resultado, ela desenvolveu ansiedade e depressão muito cedo. E eu não entendi os sinais de alerta.” – Declarou Germanotta, de 66 anos, em entrevista reproduzida pelo Daily Mail.

“Eu e ela não entendíamos o que estava acontecendo. É bastante comum que a depressão e a ansiedade permaneçam sem diagnóstico por até dez anos.” – Continuou.

“Mais tarde, no colégio – quando seus problemas se tornaram ainda mais intensos, com um comportamento autodestrutivo associado aos sintomas – eu pude ver um pedido de ajuda. Eu me envolvi mais, melhorei em ouvir, conseguimos ajuda para ela. Eu só gostaria de ter conhecido os sinais de alerta antes, como mãe, porque eles já estavam lá.”

Em meados de setembro, Gaga – cujo nome verdadeiro é Stefani Germanotta – declarou que estava em "um lugar escuro” antes de lançar seu último álbum, ‘Chromatica’: “'Eu costumava acordar de manhã e perceber que era ‘A' Lady Gaga. E então ficava muito deprimida e triste, eu não queria ser eu mesma.”

“Eu me sentia ameaçada pelas coisas que a minha carreira trouxe para a minha vida e também pelo seu ritmo. Passei muito tempo em uma espécie de estado catatônico, de simplesmente não querer fazer nada. E, então, eu finalmente, lentamente, comecei a fazer música e contar minha história através do disco. "

Gaga abriu seu coração e contou suas experiências doloridas para a imprensa. Sua mãe garante que hoje está muito orgulhosa da filha ter compartilhado a sua história com o mundo, ajudando muita gente que vive uma situação parecida.