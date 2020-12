Político queima mão durante reunião online; veja vídeo

Um conselheiro da cidade de Londres, no Reino Unido, teve que interromper uma reunião online quando começou um incêndio em sua escrivaninha.

Ele tentou acender uma vela durante a reunião e um bloco de notas ao lado pegou fogo. Nas imagens, é possível vê-lo tentando apagar as chamas chacoalhando o bloco, o que causou sérias queimaduras em seus dedos.

Cerca de 30 pessoas participavam da reunião no momento do acidente.

“Hoje não foi tão tranquilo quanto eu esperava”, disse no vídeo postado no Twitter.

Veja o vídeo:

Today didn’t go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy

— Tom Sleigh (@tomsleigh) December 10, 2020