Morre surfista amador atacado por tubarão em praia do Havaí

Morreu na madrugada desta quarta-feira o surfista amador de 56 nos que foi mordido por um tubarão na baía de Homolua Bay, no Havaí

O homem, cuja identidade foi mantida em sigilo, foi atacado duas horas antes do início das finais do Mundial Feminino de Surfe, que teve que ser adiado.

O tubarão mordeu do lado esquerdo do surfista, na altura da virilha. As marcas dos dentes na prancha mostra a ferocidade do ataque.

Ataques de tubarões são frequentes no Havaí, especialmente no outono, de acordo com departamento local de recursos naturais.