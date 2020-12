Histéria coletiva: rato invade praça de alimentação de shopping; veja vídeo

Um rato invadiu a praça de alimentação do Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro e causou alvoroço ao subir em mesas e cadeira enquanto as pessoas comiam. No vídeo, é possível ver o roedor subir até na mochila de um dos frequentadores.

Em meio a gritos histéricos e correria das pessoas, o rato fugia tentando achar um bom lugar para se esconder, enquanto alguns levantavam a bandeja com comida para ele passar.

O incidente aconteceu nesta quarta-feira e o vídeo gravado pelos frequentadores viralizou nas redes sociais.

Veja também:

O Shopping divulgou nota dizendo que realiza dedetizações periódicas e que acionou a empresa de dedetização para revisão do local e reforço do combate aos roedores.

Veja o vídeo: