Câmera flagra momento de desespero em que pilha de sacos de cimento desaba sobre carro; vídeo

Um vídeo que vem sendo veiculado nas redes sociais e em diversos sites de notícias registra um momento de desespero vivido em uma distribuidora na cidade de Aracajú, Sergipe, no último dia 30.

Nas imagens, que deixaram vários internautas apreensivos, é possível ver o momento exato em que uma pilha de sacos de cimento desaba sobre um veículo que estava parado no local.

Como se pode notar no vídeo, o que gera ainda mais aflição nas pessoas que estão no local, é que além de ter caído sobre o carro, havia uma pessoa sentada dentro dele.

Segundo informações do portal D24 AM, embora o susto e o momento de tensão, o motorista escapou com alguns ferimentos leves.

Em relação ao carro, ficou com a frente totalmente amassada devido ao peso dos sacos de cimento.

Quer saber mais sobre como ocorreu esta situação? Assista abaixo ao vídeo da câmera de segurança do local, compartilhado no YouTube.

