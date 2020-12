Homem que torturou e matou sua filha de dois anos será executado na sexta-feira, nos Estados Unidos

Um homem que matou a sua própria filha será executado na sexta-feira, nos Estados Unidos.

Segundo o Caller Times, o motorista de caminhão Alfred Bourgeois, foi condenado por espancar até a morte a sua filha de dois anos. De acordo com registros do tribunal, o homem de 55 anos também foi considerado culpado por torturar a criança física e emocionalmente, além de assediá-la sexualmente.

Em julho de 2002, Bourgeois, sua filha e mais dois familiares o acompanharam em sua rota de caminhão até a base naval de Corpus Christi, no sul do Texas, onde entregaria um carregamento.

De repente, ele ficou furioso com a criança, que derrubou a cadeirinha de treinamento em que era forçada a sentar. O homem a agarrou pelos ombros e bateu com a parte de trás de sua cabeça no para-brisa do veículo quatro vezes.

A criança foi levada para o hospital, onde faleceu. O legista encontrou hematomas profundos em todas as áreas do corpo da menina. As autoridades também descobriram que Bourgeois abusou constantemente da garota de forma violenta e sexual.

Em 2004, Bourgeois foi colocado no corredor da morte. Ele deve ser executado por injeção letal na sexta-feira, 11 de dezembro.