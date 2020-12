Homem é flagrado andando de bicicleta em caminho de trem e tem ataque de fúria; vídeo

Compartilhado por um canal do YouTube há cerca de um mês, um vídeo registra uma situação que poderia ter terminado em um acidente fatal.

De acordo com as imagens e com o Canal que as veiculou, um homem aparece andando de bicicleta nos trilhos de um trem. E se a atitude por si só já não fosse perigosa, pode-se ver ainda que ele está seguindo seu trajeto durante a travessia do transporte.

Por sorte, o maquinista detém o trem, porém como é possível notar, o homem que não teve a identidade revelada, ficou revoltado, possivelmente por alguma advertência que deve ter recebido.

Em fúria, ele ainda quebra o para-brisa do transporte e segue seu caminho.

Não há informações de onde o fato aconteceu e nem se o indivíduo recebeu alguma punição por sua atitude agressiva.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.