Covid-19: foto mostra tablets em UTI para que doentes possam se despedir das pessoas que amam

A pandemia da Covid-19 já matou mais de 1,5 milhões de pessoas ao redor do mundo. E o caráter altamente contagioso da doença deixa tudo pior, por não deixar as pessoas se despedirem presencialmente de quem elas mais amam.

Uma foto tirada na UTI de um hospital dos Estados Unidos mostra dezenas de tablets que aguardam para servir de tela para um adeus virtual. Segundo o Strambotic, a imagem foi postada originalmente no Twitter, onde viralizou.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL

— i cant drive, n95 (@roto_tudor) December 3, 2020