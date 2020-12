Vídeo mostra o momento exato em que ponte com as 30 candidatas a Miss Tailândia cai

Uma câmera profissional registrou o momento em uma ponte com todas as 30 candidatas a Miss Tailândia caiu.

Segundo o The Sun, no momento do acidente, as moças posavam para fotógrafos, algo comum às vésperas do concurso. Entretanto, as cordas que sustentam a ponte não aguentaram o peso e se romperam, derrubando todas elas na água.



Apesar de terem caído de uma altura baixa, três das candidatas ficaram feridas (uma delas, inclusive, com cortes e hematomas na testa). Outras duas tiveram pequenos arranhões. Elas foram levadas a um hospital próximo para uma avaliação médica, mas tiveram alta.

O dono do restaurante onde acontecia o ensaio fotográfico se ofereceu a cobrir os custos do tratamento médico das moças feridas e prometeu reforçar a estrutura da ponte. Apesar do susto, o concurso de Miss Tailândia não foi cancelado nem adiado. Veja o vídeo abaixo: