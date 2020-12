Parte traseira de caminhão se solta ao atravessar túnel na China; vídeo

Um vídeo divulgado pelo site Live Leak registra uma situação de desespero. O fato que aconteceu na cidade de Ningbo, na China, no último dia 2 de dezembro, mostra um caminhão que acaba tendo sua parte traseira solta durante a travessia de um túnel.

De acordo com relatos e informações do Live Leak, o plugue que conectava as duas partes acabou se rompendo, o que resultou em todo o ocorrido.

Embora o susto, ao que se sabe, ninguém ficou ferido e não houve nenhum acidente grave.

Após cerca de uma hora com a pista paralisada devido o incidente, o trânsito foi liberado. A polícia multou o caminhoneiro e o responsabilizou pelo incidente.

Atente-se à revisão

Embora não seja possível afirmar que neste caso o caminhão estava sem revisão, o caso serve de exemplo para que os cuidados e medidas preventivas sejam adotados com todos os veículos.

