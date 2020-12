Doença misteriosa atinge centenas de pessoas na Índia

Autoridades médicas da Índia estão investigando uma doença misteriosa que causou a internação de 227 pessoas no estado de Andhra Pradesh, na Índia, de acordo com o jornal The Indian Express.

De acordo com os médicos, todos os pacientes apresentaram sintomas como náuseas, convulsões e perda de consciência. Pelo menos uma pessoa morreu.

O ministro da saúde do país descartou qualquer relação da doença com a pandemia de covid-19, já que todos os pacientes testaram negativo.

O que mais intriga os médicos é que amostras de sangue dos pacientes não indicam nenhum traço de infecção viral.

A região onde foi detectado o surto é um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus, com mais de 800 mil infectados.