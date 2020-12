Nova pesquisa mostra que o consumo de nozes afeta a fertilidade

Uma nova pesquisa mostra que existe uma conexão entre o consumo de nozes e a qualidade do esperma. Segundo o IFLS, os homens que adicionaram o fruto à sua dieta por 14 semanas melhoraram a contagem e a função da célula reprodutiva.

Fatores ambientais e estilo de vida têm sido associados a mudanças tanto na contagem quanto na qualidade do gameta. Beber e usar drogas como o cigarro são hábitos associados a mudanças negativas em sua produção.

A pesquisa conduziu um ensaio clínico randomizado para investigar se e como o consumo de nozes altera a metilação do DNA do esperma, em um ensaio denominado ‘Fertinuts’. 72 homens jovens saudáveis ​​e não fumantes foram levados para o estudo, mas apenas um grupo de 48 participantes foi alimentado com uma mistura que incluía amêndoas, avelãs e nozes.

Eles então compararam a taxa de metilação desses participantes com o dos outros 24 que não adicionaram nozes à sua dieta. Os resultados mostraram que nenhum dos dois viu mudanças globais na metilação do DNA do esperma. Entretanto, o grupo da noz demonstrou mudanças significativas em 36 regiões genômicas do início ao fim do ensaio, 97,2% das quais exibiram hipermetilação. Não houve mudanças significativas vistas no grupo sem castanhas.

Um estudo anterior já havia indicado que uma dieta suplementar com nozes, avelãs e amêndoas melhora a qualidade do esperma em homens saudáveis que estejam em idade reprodutiva e sugeriu que esses efeitos benéficos poderiam ser o resultado de uma redução na fragmentação do DNA do esperma ou mudanças na metilação do DNA.

Esta nova pesquisa mostra que existem algumas regiões sensíveis do epigenoma do espermatozoide que respondem ao consumo de nozes, alterando o esperma e a sua capacidade de fertilizar.

Ainda não estão claros quais ingredientes das nozes , mas os pesquisadores destacam o ácido fólico e a genisteína como possibilidades. Se o mesmo efeito pode ser alcançado por meio de suplementos ou se existem outros benefícios potenciais para a saúde de seu consumo são áreas ainda devem passar por uma investigação mais aprofundada.