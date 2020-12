Moradores ajudam cuidadora a realizar último desejo para sua cadela

Jodie Mercer, a cuidadora da cadela Mairead, de 12 anos, entrou em um grupo na cidade de Ontário, no Canadá, procurando algum lugar com neve para visitar com sua amiga de quatro patas.

Segundo Jodie, Mairead tem sérios problemas de saúde, como insuficiência cardíaca congestiva, hemangiossarcoma do baço e infiltração nos pulmões, e não tem muito tempo de vida.

Como a cadela sobre gostou de brincar na neve, Josie resolveu recorrer ao grupo para encontrar um local próximo de sua casa onde ainda tivesse neve para levar Mairead.

Os moradores da cidade de Bancroft se sensibilizaram e abraçaram a causa, compartilhando a notícia até que um local foi encontrado, a cerca de 100 quilômetros da cidade.

Jodie entrou no carro e foi ao local e as imagens da cadela Mairead brincando na neve comoveram todos.

“Muito obrigado por ser uma cidade tão compassiva (e cheia de neve!) E por realizar meu desejo por ela”, agradeceu Jodie aos moradores de Bancroft. (Com Sunny Skyz)