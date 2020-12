Estranho animal é avistado em cidade da Inglaterra vagando à noite

Moradores da cidade de Halifax, no oeste da Inglaterra, estão apavorados depois que câmeras de segurança flagraram por três vezes em uma semana as imagens de um enorme felino de cor preta vagando pelas ruas do centro da cidade.

O enorme ‘gato’ foi filmado no final de novembro e desde então as pessoas estão receosas de saírem à noite.

Pelas imagens não é possível identificar que tipo de animal era, mas dá para ver que ele é preto e bem grande, como uma pantera negra.

As imagens dividiram a cidade, com alguns internautas chocados e outros achando que tudo não passa de uma joga de marketing.

“Oh, Meu Deus! Isso não é um gato doméstico! Não houve um avistamento de um grande gato preto há 20 ou 30 anos?”, disse um dos internautas. (Com Daily Star)