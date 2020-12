‘Adolf Hitler’ vence eleições na Namíbia

Um político com o nome do líder nazista alemão foi eleito no conselho municipal da cidade de Uoshana, na Namíbia.

Adolf Hitler Uunona teve 85% dos votos de sua comunidade, que ainda abriga uma pequena comunidade alemã e ruas e locais tem nomes germânicos.

Hittler disse que ganhou esse nome de seu pai e que nada tinha a ver com a ideologia nazista. Segundo ele, quando era criança achava o nome normal, só mais tarde veio a descobrir a quem se referia.

“ Meu pai me deu o nome desse homem. Ele provavelmente não entendia o que Adolf Hitler representava “, disse.

O seu partido, SWAPO, governa a Namíbia desde 1990, quando conquistou a independência da África do Sul.