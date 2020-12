Vídeo surpreendente registra desabamento de radiotelescópio com mais de 900 toneladas em Porto Rico

No último dia 19 de novembro, a National Science Foundation (NSF) havia comunicado que o radiotelescópio de Arecibo, construído há mais de 60 anos e localizado em Porto Rico seria desmontado. De acordo com informações do portal mexicano El Universal, o equipamento apresentava alguns defeitos em sua estrutura e corria justamente o risco de desabar.

“Havia um risco de colapso”, reforçou Sethuraman Panchanathan, diretor da NSF responsável pelo radiotelescópio.

Porém, antes mesmo de conseguir ser demolido, a suspeita foi confirmada e a estrutura de aproximadamente 900 toneladas veio abaixo, no último dia 1 de dezembro.

Em sua página no Twitter, a NSF se manifestou sobre o ocorrido: “A plataforma de instrumentos do telescópio de 305 m do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, caiu durante a noite. Nenhum ferimento foi relatado. A NSF está trabalhando com as partes interessadas para avaliar a situação. Nossa principal prioridade é manter a segurança. A NSF divulgará mais detalhes quando forem confirmados”.a

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD

— National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020