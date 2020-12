Quais são os 10 piores alimentos para a nossa saúde?

A nutricionista americana Michelle Schoffro Cook, autora de mais de 20 best-sellers sobre nutrição, listou o que, segundo ela, seriam os 10 piores alimentos para a nossa saúde. Vamos ver quais são?

10) Sorvete

O sorvete é cheio de açúcar, gorduras trans, cores artificiais e sabores, muitos dos quais são neurotoxinas conhecidas (químicos prejudiciais ao cérebro e ao sistema nervoso). Segundo ela, apesar de existirem variedades mais saudáveis, a maioria dos sorvetes é perigosa para a sua saúde.

9) Salgadinho de milho

A maior parte do milho que comemos é geneticamente modificada. Seu consumo causa rápidas flutuações de açúcar no sangue, que podem ser percebidas através de alterações de humor, ganho de peso e irritabilidade. A maioria dos salgadinhos desse tipo é frita em óleos que ficam rançosos e estão relacionados às inflamações.

8) Pizza congelada

Esse tipo de pizza está cheio de condicionadores e conservantes artificiais. Sua massa é feita de farinha branqueada, que reage em seu corpo como o açúcar, causando o ganho de peso e desequilíbrios glicêmicos no sangue.

7) Batata Frita

Além da gorduras trans (que já foi associada a uma longa lista de doenças), as batatas fritas contém uma das substâncias cancerígenas mais potentes em comidas: a acrilamida, que é formada quando são aquecidas em altas temperaturas. Além disso, a maioria dos óleos usados para fritá-las ficam rançosos, resultando em alimentos que causam inflamações no corpo, que podem desencadear doenças cardíacas, câncer e artrite.

6) Salgadinhos de batata

Os malefícios dos salgadinhos de milho mais os malefícios da batata frita.

5) Bacon

O consumo diário de carnes processadas como o bacon pode aumentar o risco de doenças cardíacas em 42% e de diabetes em 19%. Comer bacon 14 vezes por mês estava relacionado à ao aumento do risco de doenças pulmonares.

4) Cachorro-quente

O consumo de salsicha e outras carnes processadas aumentam o risco de câncer de pâncreas em 67%. Um dos ingredientes encontrados no bacon e nas salsichas são o nitrito de sódio, que está ligado à leucemia em crianças e tumores cerebrais em bebês e ao câncer colorretal.

3) Donuts / Churros

A maioria dos donuts e dos churros tem 35% a 40% de gorduras trans, o pior tipo de gordura que você pode comer, pois estão ligadas a doenças cardíacas e cerebrais, bem como ao câncer. Isso sem falar no açúcar e nos condicionadores e conservantes artificiais. Além do mais, um donut médio contém cerca de 300 calorias.

2) Refrigerante

Uma lata de refrigerante tem cerca de 10 colheres de chá de açúcar, 150 calorias, 30 a 55 mg de cafeína e é carregado com corantes alimentícios artificiais e sulfitos. Além do mais, refrigerantes são extremamente ácidos: seriam necessárias mais de 30 xícaras de água com pH balanceado para neutralizar a acidez de um refrigerante de cola. Esse resíduo ácido pode ser extremamente difícil de ser filtrado pelos rins. Pra piorar, minerais alcalinos como o cálcio são despejados no sangue para ajudar a neutralizar a acidez, o que pode enfraquecer os nossos ossos.

1) Refrigerante diet

O refrigerante diet contém a maior parte do problemas de refrigerante normal. Entretanto, contém ainda um tipo de aspartame ligado a ataques de ansiedade, compulsão alimentar, defeitos de nascimento; cegueira; tumores cerebrais; dor no peito; depressão, tontura; epilepsia; fadiga; dores de cabeça, perda de audição, palpitações cardíacas, hiperatividade; insônia, dor nas articulações, dificuldades de aprendizagem; tensão pré-menstrual; cãibras musculares; problemas reprodutivos; e até a morte. Os efeitos do aspartame podem ser confundidos com uma infinidade de doenças, como o Alzheimer.

