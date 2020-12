Médico filmava relações sexuais com mulheres através de câmera escondida nos óculos

Um médico que filmava secretamente suas relações sexuais teve o seu registro cassado. Segundo o The Sun, Jomo Mathurine usava uma câmera escondida em seus óculos.

O homem de 50 anos gravou 96 vídeos fazendo sexo com diversas mulheres – incluindo com a sua ex-namorada, uma estudante de enfermagem de 19 anos. O caso aconteceu na Inglaterra.

De acordo com o tribunal que resolve o caso, o ginecologista agiu de forma fria e calculista, instalando as câmeras sem o consentimento das vítimas.

VEJA MAIS:

◦ Starbucks inaugura seu primeiro banheiro inclusivo: "todos são bem-vindos"

◦ UpGirl: aplicativo conhecido como o 'Uber apenas para mulheres' é lançado no Chile

◦ Fotos: estátua de comerciante de escravos é substituída por uma de Darth Vader

Quando a sua ex-namorada descobriu as imagens, Mathurine abusou de sua posição de poder, ameaçando destruir a carreira da futura enfermeira. Seu registro foi cassado para evitar que os crimes se repitam.

"O comportamento do Dr. Mathurine causou sérios danos à Sra. A e à sua carreira: o impacto psicológico sobre ela foi grave, resultando em seu retorno à Irlanda do Norte, para que se recuperasse." – Declarou Tim Grey, em nome do conselho médico geral.