Cadê minha cenoura? Vídeo mostra coelhinho 'viciado' em máquina de prêmios

Você possivelmente já deve ter visto diversos vídeos na internet em que animais fazem coisas inusitadas, certo? Mas e “jogando” em uma máquina de prêmios, aquelas de busca de ursinhos de pelúcia, você já viu?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso não tenha visto, um coelhinho vem fazendo sucesso na internet por uma habilidade e um vício diferente. Sim, como você deve estar imaginando, ele “joga” em uma máquina de resgate de brindes, mas na verdade, nesta versão ela ganha uma adaptação, pois ao invés de brinquedos e outros objetos, ela guarda frutas, verduras e legumes para o animal.

E embora esse vídeo possivelmente possa te surpreender, a verdade é que Bini, como é conhecido, tem diversas outras habilidades e inclusive faz parte do livro dos recordes.

Se você ficou curioso e quer saber saber quais são as façanhas do coelhinho, todas elas estão disponíveis no perfil do Instagram do animal, que já conta atualmente com mais de 120 mil seguidores.

Em relação ao vídeo da máquina de prêmios, o dono do animal compartilhou a gravação com a legenda: “Quando seu coelho é viciado em máquinas de fliperama”.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo à gravação compartilhada no Instagram.