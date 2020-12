Vídeo: peixe-elétrico é usado para acender luzes de árvore de Natal em aquário

Em todos os fins de ano, os visitantes do Tennessee Aquarium, nos Estados Unidos, ficam‘em choque’ ao saber que a árvore de Natal do local estava sendo alimentada por uma fonte de energia renovável incomum: um peixe-elétrico.

Segundo o The Guardian, o poraquê (Electrophorus electricus) do aquário atende pelo nome de Miguel Wattson e possui até uma conta no Twitter.

Um sistema especial conectado ao seu tanque permite que os choques naturais gerados pelo peixe acionem os fios das luzes de natal, que piscam:

“Miguel libera picos de eletricidade de baixa voltagem quando tenta encontrar comida.” – Explica Kimberly Hurt, funcionária do aquário. Veja o vídeo com o show de luzes abaixo:

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019